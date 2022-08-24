"Для меня практически все перевернулось. Буквально сегодня я вспоминал, что прошло немного больше года после Евро-2020. Однако у меня такое впечатление, что уже прошло 5-6 лет. Очень долгий период. Ведь этот год был очень тяжелым, и начался он 24 февраля. Больше всего запомнился матч против Швеции. Очень эмоциональный, очень тяжелый матч. Сверхтяжелая травма Беседина. Последние минуты, последние секунды... Думаю, ребята очень переживали. Никто не хотел доводить дело до серии пенальти. У нас был шанс, и мы им воспользовались.

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Как бы ни было нам тяжело, наша сила – в единстве. Мы все равно выигрываем эту войну. Будем победителями. Последние события дали нам возможность забыть о футболе, о спорте. Я думаю, только где-то сейчас моя память и мое желание возвращаются. Только сейчас, вернувшись в Украину, я побывал на нескольких стадионах, провел встречи в футбольных школах. Мне очень приятно, что даже в таких условиях спорт для украинцей остается важной составляющей. Я вижу этих счастливых детей.

Я посетил Бучу, посетил Гостомель. Видел разрушенные стадионы, воронки от снарядов. Зашел на один стадион, где трибуны разрушены. Смотрю, поставили двое ворот на той части поля, которая еще пригодна для игры, и ребята играют. Это очень важно", – рассказал Шевченко для ПрофутболDigital.

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