"Для мене практично все перевернулося. Буквально сьогодні я згадував, що минуло трішки більше ніж рік після Євро-2020. Однак у мене таке враження, що вже минуло 5-6 років. Дуже тривалий період. Адже цей рік був дуже важким, і почався він 24 лютого. Найбільше запам'ятався матч проти Швеції. Дуже емоційний, дуже важкий матч. Надскладна травма Бєсєдіна. Останні хвилини, останні секунди... Думаю, хлопці дуже переживали. Ніхто не хотів доводити справу до серії пенальті. У нас був шанс, і ми ним скористалися.

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Як би не було нам важко, наша сила – в єдності. Ми однаково виграємо цю війну. Будемо переможцями. Останні події дали нам можливість забути про футбол, про спорт. Я думаю, лише десь зараз моя пам'ять і моє бажання повертаються. Лише зараз, повернувшись в Україну, я побував на кількох стадіонах, провів зустрічі у футбольних школах. Мені дуже приємно, що навіть в таких умовах спорт для українців залишається важливою складовою. Я бачу цих щасливих дітей.

Я відвідав Бучу, відвідав Гостомель. Бачив зруйновані стадіони, вирви від снарядів. Зайшов на один стадіон, де трибуни зруйновані. Дивлюся, поставили двоє воріт на тій частині поля, яка ще придатна для гри, і хлопці грають. Це дуже важливо", – розповів Шевченко для ПрофутболDigital.

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