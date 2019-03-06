Шевченко – про шанси Ювентуса на перемогу в Лізі чемпіонів: Це ідеальний рік для них, щоб виграти всі трофеї

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив можливість Джанлуїджі Буффона виграти Лігу чемпіонів з ПСЖ та шанси на перемогу в цьому ж турнірі туринського Ювентуса.

"Гра проти Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд продемонструвала, на що здатен ПСЖ. Факт у тому, що вони змогли виграти, незважаючи на відсутність кількох дуже важливих гравців.

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Без Кавані і без Неймара команда змогла, особливо у другому таймі, демонструвати дуже хорошу гру. Вони, безумовно, є однією з команд, які можуть досягти цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів.

Чи втратив Реал більше, ніж Роналду, після його переходу в Ювентус? Це – виклик для обох. Це було його рішенням піти і перебратися до Італії. Він дуже добре працює і дійсно грає за команду. Звичайно, він завжди забиває, але ви бачите, що він багато працював і добре зарекомендував себе в клубі.

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Ювентус за останні п'ять років двічі грав у фіналі, лише це – велике досягнення. Очевидно, всі ми знаємо, навіть якщо ви потрапите до фіналу, виграти там завжди важко. Тим не менш, клуб і команда завжди демонстрували безперервне зростання.

Останні сім-вісім років вони були найсильнішою командою в Італії і клубом, який зміг створити солідний проект, продемонструвавши здатність підтримувати високий рівень. Насправді їм вдавалося постійно покращуватися. Цей рік – це ідеальний рік для них, щоб виграти всі трофеї", – цитує Шевченка goal.com.

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