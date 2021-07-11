"Я розумію, що у футбольному середовищі часто спрацьовує правило "Від любові до ненависті один крок". Коли була обіграна в 1/8 фіналу збірна Швеції, всі готові були носити наших футболістів і тренерів на руках. Але промайнуло всього три-чотири дні, як після поразки від Англії з рахунком 0:4 відразу ж посипалися стріли критики. Це цілком нормальне явище, і всі тренери повинні звикнути до цього.

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У нас же немає таких топ-футболістів, як у інших національних збірних. Якщо ж говорити про колективні дії, то епізодично робили все непогано. Досягає успіху той колектив, який чудово готовий фізично, має гравців із високою індивідуальною майстерністю виконавців і грає в агресивний футбол. На превеликий жаль, у нас мало гравців, здатних досягати високих результатів.

Хотілося б більше агресивного футболу в атаці у виконанні збірної. Взяти ж матч з англійцями, в якому суперник продемонстрував силовий футбол. На жаль, не вистачає ще нашим хлопцям необхідних якостей у вирішальних поєдинках. Можна довго говорити і розбирати гру нашої збірної, однак є тренерський штаб і мені не хотілося б порушувати колегіальну етику", – цитує Шарана FanDay.

Нагадаємо, Євро-2020 увійде для нашої збірної в історію – вона вперше зіграла в 1/8 та 1/4 чемпіонатів Європи.

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