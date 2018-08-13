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Шаран – лучший тренер 4-го тура УПЛ

16:35 25 Читати українською
Шаран – лучший тренер 4-го тура УПЛ
Владимир Шаран / Фото из соцсетей

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера 4-го тура Премьер-лиги

Наставник Александрии Владимир Шаран признан лучшим тренером 31 тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Шаран получил общую оценку 4,6.

Александрия – Арсенал-Киев – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, Александрия минимально одолела Арсенал-Киев (1:0). Сейчас команда возглавляет турнирную таблицу УПЛ с максимальным результатом – 12 очков.

Победа в матче против Арсенала стала 50-й в элитном дивизионе страны. Александрия не проигрывает в матчах УПЛ уже 16 поединков подряд – 11 побед и 5 ничьих. Последний раз александрийцы проигрывали еще в феврале.

Александрия стала единоличным лидером, Шахтер снова смял Ворсклу. Самые короткие итоги 4 тура УПЛ

Украина4 тур

Александрия - Арсенал-Киев: Воскресенье 12 августа 2018

Александрия
Матч окончен
1 : 0
Арсенал-Киев
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Владимир Шаран Владимир Шаран Всеукраинское объединение тренеров по футболу Александрия - Арсенал-Киев Александрия Александрия
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