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Шаран – найкращий тренер 4-го туру УПЛ

16:35 158 Читать на русском
Шаран – найкращий тренер 4-го туру УПЛ
Володимир Шаран / Фото з соцмереж

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 4-го туру Прем'єр-ліги

Наставник Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Шаран отримав загальну оцінку 4,6.

Олександрія – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, Олександрія мінімально здолала Арсенал-Київ (1:0). Наразі команда очолює турнірну таблицю УПЛ з максимальним результатом – 12 очок.

Перемога у матчі проти Арсенала стала 50-ю в елітному дивізіоні країни. Олександрія не програє в матчах УПЛ вже 16 поєдинків поспіль –11 перемог та 5 нічиїх. Востаннє олександрійці програвали ще у лютому.

Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ

Україна4 тур

Олександрія - Арсенал-Київ: Неділя 12 серпня 2018

Олександрія
Матч завершено
1 : 0
Арсенал-Київ
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Теги
Володимир Шаран Володимир Шаран Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Олександрія - Арсенал-Київ Олександрія Олександрія
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