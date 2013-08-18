Шаран – найкращий тренер 4-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 4-го туру Прем'єр-ліги

Наставник Олександрії Володимир Шаран визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Шаран отримав загальну оцінку 4,6.

Олександрія – Арсенал-Київ – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, Олександрія мінімально здолала Арсенал-Київ (1:0). Наразі команда очолює турнірну таблицю УПЛ з максимальним результатом – 12 очок.

Перемога у матчі проти Арсенала стала 50-ю в елітному дивізіоні країни. Олександрія не програє в матчах УПЛ вже 16 поєдинків поспіль –11 перемог та 5 нічиїх. Востаннє олександрійці програвали ще у лютому.

Олександрія стала одноосібним лідером, Шахтар знову зім'яв Ворсклу. Найкоротші підсумки 4 туру УПЛ