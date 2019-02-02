Шальке – Боруссия М: прямая трансляция, Коноплянка играет с первых минут

Шальке встречается с Боруссией М в 20 туре немецкой Бундеслиги. Евгений Коноплянка сохранил место в основе "кнаппен". Смотрите прямую видеотрансляцию MEGOGO на "Футбол 24".

Матч Шальке – Боруссия М начался в 19:30 по киевскому времени. Команда Коноплянки страдает от переполненного лазарета, поэтому в заявку попали сразу 2 зимних новичка – Брума и Матондо. Сам украинец снова выходит с первых минут на левом фланге атаки "кнаппен".

Шальке: Нюбель – Калиджури, Сане, Настасич, Очипка – Руди – Маккенни, Сердар, Бенталеб Коноплянка – Ут.

Запасные: Ферманн, Мендиль, Маскарель, Матондо, Брума, Кутуджу, Райт.

Боруссия М: Зоммер – Ланг, Гинтер, Эльведи, Вендт – Штробль – Закария, Хофманн – Азар, Штиндль, Плеа.

Запасные: Зиппель, Крамер, Херрманн, Джонсон, Янчке, Куизанс, Нойхаус.

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Шальке – Боруссия М: прямая трансляция: