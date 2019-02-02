Шальке – Борусія М: Коноплянка знову виходить в стартовому складі

Шальке зустрічається з Борусією М в 20-му турі німецької Бундесліги. Євген Коноплянка зберіг місце в основі "кнаппен".

Матч Шальке – Борусія М розпочнеться о 19:30 за київським часом. Команда Коноплянки страждає від переповненого лазарету, тому в заявку попали одразу 2 зимові новачки – Брума та Матондо. Сам українець знову виходить з перших хвилин на лівому фланзі атаки "кнаппен".

Шальке: Нюбель – Каліджурі, Сане, Настасіч, Очіпка – Руді – Маккенні, Сердар, Бенталеб Коноплянка – Ут.

Запасні: Ферманн, Менділь, Маскарель, Матондо, Брума, Кутуджу, Райт.

Борусія М: Зоммер – Ланг, Гінтер, Ельведі, Вендт – Штробль – Закарія, Хофманн – Азар, Штіндль, Плеа.

Запасні: Зіппель, Крамер, Херрманн, Джонсон, Янчке, Куізанс, Нойхаус.

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