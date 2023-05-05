Выкуп 26-летнего игрока у Андерлехта выглядит неизбежным, сообщает Voetbal Nieuws.

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Шахтер арендовал Михайличенко на сезон 2022/23. Левый защитник сразу стал важной частью команды Игора Йовичевича – 28 матчей, 2 гола и 5 ассистов. Вероятно, этого уже было достаточно для автоматической активации выкупа. Андерлехт получит от "горняков" 2,5 млн евро.

Добавим, что Михайличенко прошел школу Динамо, но в родной команде шанса не дали – всего 2 выхода в официальных матчах.

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