Фанаты Шахтера выбрали любимца, лучше всего проявившего себя по итогам апреля.

Очередную награду игрока месяца забрал Артем Бондаренко, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

"Украденный" арбитром гол в видеообзоре скандального матча Шахтер – Минай

В социальных сетях за 22-летнего хавбека отдали свои голоса 1769 респондентов (39,5%). Тройку лидеров дополнили Тарас Степаненко (1445 баллов) и Георгий Судаков (1107). В прошлом году большинство индивидуальных наград Шахтера забирал Мудрик, но с начала 2023-го это третья новая фамилия игрока месяца. Раньше приз забирали Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

В апреле Бондаренко провел за Шахтер 6 матчей, оформив 4 гола и 3 ассиста. Следующим соперником "горняков" станет Александрия (7 мая).

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина