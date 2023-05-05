Викуп 26-річного гравця у Андерлехта виглядає неминучим, повідомляє Voetbal Nieuws.

Мудрик дав волю іншим зіркам Шахтаря – є третій новий гравець місяця з початку року

Шахтар орендував Михайліченка на сезон 2022/23. Лівий захисник відразу став важливою частиною команди Ігора Йовічевіча – 28 матчів, 2 голи та 5 асистів. Ймовірно, цього вже було достатньо для автоматичної активації викупу. Андерлехт отримає від "гірників" 2,5 млн євро.

Додамо, що Михайліченко пройшов школу Динамо, але в рідній команді шансу не дали – всього 2 виходи у офіційних матчах.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов