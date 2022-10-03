"В понедельник Куртуа пройдет медицинское обследование и тогда узнаем, как он себя будет чувствовать.

Лунин не удержал ворота "на замке", фатум Бензема – видеообзор матча Реал – Осасуна – 1:1

У него проблема седалищного нерва. Это не такая серьезная травма. Но будем определяться, сможет ли он сыграть в среду против Шахтера", – сказал Анчелотти на пресс-конференции после домашнего матча с Осасуной.

Напомним, поединок 7-го тура Ла Лиги против памплонцев (1:1) стал для Лунина первым в сезоне. Матч с Шахтером в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 5 октября. Начало встречи в 22:00.

Реал – Осасуна: Лунин перед Шахтером начинает с первой потери очков в сезоне – Бензема вернулся историческим проклятием