Анчелотти оценил шансы Лунина сыграть против Шахтера в Лиге чемпионов
Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал состояние здоровья голкипера Тибо Куртуа, который пропускал матч с Осасуной (1:1) из-за повреждения.
"В понедельник Куртуа пройдет медицинское обследование и тогда узнаем, как он себя будет чувствовать.
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У него проблема седалищного нерва. Это не такая серьезная травма. Но будем определяться, сможет ли он сыграть в среду против Шахтера", – сказал Анчелотти на пресс-конференции после домашнего матча с Осасуной.
Напомним, поединок 7-го тура Ла Лиги против памплонцев (1:1) стал для Лунина первым в сезоне. Матч с Шахтером в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 5 октября. Начало встречи в 22:00.
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