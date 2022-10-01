Каждый желающий уже может приобрести тикеты на поединок группового этапа ЛЧ против мадридцев.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о старте продаж билетов на матч 4-го тура группового этапа ЛЧ против Реала.

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Приобрести пропуска можно на сайте tickets.shakhtar.com (появятся в личном кабинете за 5 дней до матча). К слову, все билеты – именные. На этом этапе продажи 1 болельщик сможет купить до 4 тикетов на 1 аккаунт.

Стоимость одного пропуска стартует от 400 польских злотых (около 3200 грн.). Билеты доступны в категориях Standard и VIP: Family Stand – 400 PLN, Standard 4 – 400 PLN, Standard 3 – 460 PLN, Standard 2 – 635 PLN, Standard 1 – 725 PLN, SILVER – 1300 PLN, GOLD – 2100 PLN и Sky Box – 4000 PLN. Интересно, что попасть на домашний матч с Селтиком можно было за вдвое меньшую сумму – 195 злотых.

Напомним, поединок против Реала состоится 11 октября в Варшаве на стадионе Войска Польского. Начало встречи в 22:00.

После 2-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F с 4 очками вторыми, отставая от мадридцев на 2 пункта.

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