"Горняков" к старту кампании 2021/22 тренирует большая обойма специалистов. Все они являются членами тренерского штаба нового наставника.

Роберто Де Дзерби взял себе в помощники сразу восемь тренеров. Все они – итальянцы, информирует официальный сайт Шахтера.

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Роль ассистента будет выполнять Давиде Поссанцини. Тренерами по физподготовке будут Винченцо Тереза, Маркаттильо Маркаттильи и Агостино Тибауди, за методологию будет отвечать Микеле Кавалли, а за подготовку киперов – Джорджио Бьянки. Тренерами по технике будут Паоло Бьянко и Сальваторе Монако. Все специалисты, кроме последнего, работали с Де Дзерби в Сассуоло.

К слову, первым настоящим экзаменом для итальянского тренерского штаба будет матч за Суперкубок Украины против Динамо. Он запланирован на 24 июля.

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