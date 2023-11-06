"В матче с Реалом Сосьедад нам не хватало многих вещей, особенно интенсивности. Нам нужно больше контролировать игру, под этим я подразумеваю высокий прессинг, более агрессивный – с большей интенсивностью и большей уверенностью. Тем не менее, мы сократили разрыв с Атлетико и Реалом, что стало для нас поворотным моментом, особенно с точки зрения интенсивности. Критика будет всегда. Мы не были хороши в этой встрече, но взяли три очка.

Шахтер – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

Такие важные футболисты, как Педри, Рафинья, Левандовски жизненно важны для команды. Мы провели очень хорошие игры и без них. Теперь, когда они вернулись, команда должна это заметить.

Выход в 1/8 финала ЛЧ? Мы выполнили домашнюю работу в этом сезоне – набрали 9 очков из 9 возможных. Завтра мы должны обеспечить себе выход из группы. Выход в плей-офф – первая цель, завтра у нас будет возможность реализовать её, мы не можем упустить эту возможность. Наша вторая цель – занять первое место в группе.

За два года под моим руководством Барселона достигает целей, которые были поставлены. Мы спасли трудный прошлый сезон. Мы должны вернуть превосходство в плане игры, и это то, чем мы занимаемся. Мы проделали хорошую работу. Мы на полпути к восстановлению великой Барсы, итоги этих двух лет положительны. Мы на полпути к абсолютному успеху.

У нас был правильный менталитет с первого моего дня в клубе. Мы забиваем больше остальных на последних минутах. Это значит, что мы хороши не только в плане физики, но и в плане менталитета. У нас есть менталитет победителя. Мы не ставим перед собой цель побеждать при плохой игре, но иногда так случается. В последней игре мы заработали три очка, которых, возможно, не заслуживали. Однако в Эль Класико или в других матчах мы заслуживали большего, но не получили этого. Наша цель – играть хорошо и побеждать", – сказал Хави.

Матч Шахтёр – Барселона состоится во вторник, 7-го ноября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

Барселона на последней минуте вырвала победу над Сосьедадом, но шокировала своей игрой перед матчем с Шахтером в ЛЧ