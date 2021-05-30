Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби желает подписать сразу двух защитников. Ранее сообщалось об интересе к защитнику Сассуоло Марлону, а теперь обратил внимание на центрбека Галатасарая Маркао, информирует Fotospor.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что на бразильца претендует и киевское Динамо – озвучивалась сумма в 10 млн евро. Сам же Маркао продлил соглашение с Галатасараем к лету 2024 года, но не исключено, что турецкий гранд попытается продать защитника за большую сумму.

К слову, Маркао провел 42 поединка в составе Галатасарая в сезоне 2020/21 во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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