Шахтер – Манчестер Сити: Тайсон вернулся к тренировкам и надеется выйти на поле

Капитан Шахтера Тайсон заявил, что хочет сыграть в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Бразилец уже тренируется без каких-либо ограничений.

Напомним, Тайсон получил сотрясение мозга в поединке против Зари и покинул поле на носилках. Были опасения, что 31-летний бразилец пропустит матч ЛЧ против Манчестер Сити, но вероятность выхода Тайсона на поле еще есть.

"Спасибо всем за поддержку, которую я получил в эти дни. У меня был обморок и приступ после сильного удара. Но я уже тренируюсь на 100% и надеюсь выйти на поле в матче с Манчестер Сити", – цитирует Тайсона Globo.

Напомним, матч Шахтер – Манчестер Сити пройдет 19 сентября в Харькове. Начало в 22:00.

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