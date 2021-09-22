22 сентября в 21:00 в Киеве начнется матч за Суперкубок Украины. Шахтер и Динамо должны были разыграть этот трофей еще летом, но матч перенесли, чтобы дать отдохнуть футболистам, которые ездили на Евро 2020.

Отметим, что этот трофей чаще выигрывало Динамо – 9 раз. Но в случае победы Шахтер сравнится с киевлянами. Сейчас аналитики Parimatch оценивают шансы команд на победу как равные. И выделить кого-то действительно трудно. Вообще, как показывает опыт, в какой форме не были бы команды, они всегда очень серьезно настраиваются на такие матчи. Динамо и Шахтер всегда стремятся победить друг друга и это каждый раз дарит болельщикам интересную игру. Кстати, совсем скоро они встретятся снова (3 октября), но уже в рамках Премьер-лиги.

Хотя, сейчас болельщики в соцсетях выражают беспокойство, будут играть команды в полную силу. Мол, мало кто ценит Суперкубок, а уже на следующей неделе Динамо и Шахтеру играть в Лиге чемпионов. Однако, вряд ли это может действительно стать поводом, чтобы сыграть против принципиального соперника без максимальной самоотдачи.

Тем более, что главное украинское футбольное дерби обязательно соберет многотысячную армию болельщиков на трибунах. С такой поддержкой команды сделают все, чтобы продемонстрировать яркую игру и добыть трофей.