22 вересня о 21:00 у Києві розпочнеться матч за Суперкубок України. Шахтар та Динамо мали розіграти цей трофей ще влітку, але матч перенесли, щоб дати відпочити футболістам, які їздили на Євро 2020.

Зазначимо, що цей трофей найчастіше вигравало Динамо – 9 разів. Але у разі перемоги Шахтар зрівняється з киянами. Зараз аналітики Parimatch оцінюють шанси команд на перемогу як рівні. І виділити когось дійсно важко. Взагалі, як показує досвід, в якій формі не були б команди, вони завжди дуже серйозно налаштовуються на такі матчі. Динамо та Шахтар завжди прагнуть перемогти один одного і це кожного разу дарує вболівальникам цікаву гру. До речі, зовсім скоро вони зустрінуться знову (3 жовтня), але вже у рамках Прем'єр-ліги.

Хоча, зараз вболівальники у соцмережах висловлюють занепокоєння, чи гратимуть команди у повну силу. Мовляв, мало хто цінує Суперкубок, а вже наступного тижня Динамо та Шахтарю грати у Лізі чемпіонів. Проте, навряд це може дійсно стати приводом, щоб зіграти проти найпринциповішого суперника без максимальної самовіддачі.

Тим паче, що головне українське футбольне дербі обов'язково збере багатотисячну армію вболівальників на трибунах. З такою підтримкою команди зроблять все, щоб продемонструвати яскраву гру та здобути трофей.