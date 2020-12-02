"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и известных болельщиков по мотивам матча 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал (2:0).

После 0:10 от Гладбаха большинство из нас уже "похоронили" Шахтер. Но нет – Каштру и его команда остаются в деле. Две победы "горняков" – над Реалом, 5 забитых мячей – и все в ворота Королевского клуба.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча

Где логика? Не ищите ее в футболе, тем более – коронавирусном.

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Комментатор ТК Футбол Кирилл Круторогов: твое лицо, когда отработал такой матч в прямом эфире.

Вадим Скичко, который комментировал в паре с Роберто Моралесом на MEGOGO, пораженный вторым таймом.

Даниил Вереитин, PR-специалист телеканалов "Футбол", не понимает, где гуляла эта команда в 3-4 турах.

Кроты, twitter-аккаунт ультрас Шахтера, иронизирует над критиками.

А паблик Donetsk Way призывает главного тренера сборной Украины к кадровой революции в воротах.

Эксперт ТК Футбол Евгений Левченко – о закономерности побед над Королевским клубом.

Разве "королевский"? Скорее "говенный", считает Артем Франков, главный редактор журнала Футбол.

Игорь Кондратюк, продюсер, телеведущий и шоумен, озвучил секретную формулу успеха.

Директор ТК Футбол Александр Денисов чувствует прилив гордости.

А вот Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, не особо удивлен таким результатом.

Исторические параллели от Александра Гливинского, пресс-атташе сборной Украины.

Напоследок Брутальный футбол бульдозером проехался по неудачниках из Мадрида.

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Дежавю! Шахтер снова прибил Реал и имеет хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов