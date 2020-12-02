"Когда любишь гонять лысого": сигнал для Шевы, Шахтер – гордость, Реал – говенный, а шокированы – почти все
"Футбол 24" собрал первую реакцию экспертов и известных болельщиков по мотивам матча 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Реал (2:0).
После 0:10 от Гладбаха большинство из нас уже "похоронили" Шахтер. Но нет – Каштру и его команда остаются в деле. Две победы "горняков" – над Реалом, 5 забитых мячей – и все в ворота Королевского клуба.
Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов и обзор матча
Где логика? Не ищите ее в футболе, тем более – коронавирусном.
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Комментатор ТК Футбол Кирилл Круторогов: твое лицо, когда отработал такой матч в прямом эфире.
Вадим Скичко, который комментировал в паре с Роберто Моралесом на MEGOGO, пораженный вторым таймом.
Даниил Вереитин, PR-специалист телеканалов "Футбол", не понимает, где гуляла эта команда в 3-4 турах.
Кроты, twitter-аккаунт ультрас Шахтера, иронизирует над критиками.
А паблик Donetsk Way призывает главного тренера сборной Украины к кадровой революции в воротах.
Эксперт ТК Футбол Евгений Левченко – о закономерности побед над Королевским клубом.
Разве "королевский"? Скорее "говенный", считает Артем Франков, главный редактор журнала Футбол.
Игорь Кондратюк, продюсер, телеведущий и шоумен, озвучил секретную формулу успеха.
Директор ТК Футбол Александр Денисов чувствует прилив гордости.
А вот Сергей Тищенко, журналист Футбол 24 и Gazeta.ua, не особо удивлен таким результатом.
Исторические параллели от Александра Гливинского, пресс-атташе сборной Украины.
Напоследок Брутальный футбол бульдозером проехался по неудачниках из Мадрида.
Дежавю! Шахтер снова прибил Реал и имеет хорошие шансы на плей-офф Лиги чемпионов