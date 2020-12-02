Шахтар вдруге шокував мадридський Реал, обігравши "вершкових" на НСК Олімпійський в 5-му турі ЛЧ. Голи Дентінью та Манора Соломона дозволили "гірникам" здобути другу перемогу в груповому турнірі та піднятися на другу позицію квартету B. Тепер в активі підопічних Луїша Каштру 7 очок у 5-ти матчах, але це ще зовсім нічого не означає – до єврокубкової весни "помаранчево-чорним" потрібно зробити серйозний крок.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Перемога Інтера над Борусією М неймовірно заплутала ситуацію в групі B перед заключним туром. Розбираємося у всіх варіантах для донецького Шахтаря, який у 6-му турі зіграє у Мілані з Інтером, а Реал прийме Борусію Менхенгладбах.

Ситуація в групі B перед останнім туром Ліги чемпіонів

Шахтар програє Інтеру

У випадку поразки від "нерадзуррі" Шахтар втрачає будь які шанси на 1/8 ЛЧ, адже Інтер та Борусія М матимуть більше очок, ніж "гірники". Однак, потенційна невдача в Мілані все ж залишає варіант кваліфікації в Лігу Європи – це трапиться у випадку перемоги Борусії над Реалом в Мадриді. Тоді в плей-офф Ліги чемпіонів вийдуть "жеребці" та Інтер, Шахтар фінішує третім і вирушить в Лігу Європи, а підопічні Зідана завершать єврокубковий сезон.

Шахтар вдруге прибив Реал: стартовий провал і мадридська катастрофа з можливою відставкою Зізу – пекло в останньому турі

Шахтар має серйозну перевагу над Реалом завдяки перемогам в обох особистих зустрічах. Саме цей фактор є вирішальним у випадку однакової кількості очок, тому для путівки хоча б у Лігу Європи "помаранчево-чорним" потрібно в останньому турі зіграти не гірше за мадридців. Відповідно, поразка від Інтера відправить Шахтар в Лігу Європи за умови невдачі "вершкових" в паралельній грі.

"Гірники" зіграють внічию в Мілані

Якщо матч на Джузеппе Меацца завершиться мировою, то команда Луїша Каштру гарантує собі щонайменше 3 місце та путівку в 1/16 Ліги Європи. Інтер в такому разі фінішує останнім та завершить виступи в єврокубках. Існує варіант, що навіть нічиєї з Інтером вистачить Шахтарю для виходу з групи. Для цього, знову ж таки, потрібно вболівати за Борусію, яка повинна відібрати очки в Реала.

Німецька команда двічі розгромила Шахтар із загальним рахунком 10:0, тому "жеребці" будуть вище за донеччан в турнірній таблиці у випадку однакової кількості очок. Таким чином, нічия "гірників" з Інтером та перемога Реала над Борусією виведуть далі іспанську та німецьку команди. А от якщо обидва матчі 6-го туру завершаться миром – далі йдуть Борусія і Шахтар.

Чемпіон України тріумфує на Джузеппе Меацца

Якщо ж Шахтар обіграє команду Конте, то, незалежно від результату поєдинку між Реалом та Борусією, вийде в 1/8 Ліги чемпіонів. З першого чи другого місця – залежить від матчу в Мадриді. У випадку перемог Шахтаря та Борусії "жеребці" фінішують першими, а "гірники" – другими. Якщо українці виграють, а Реал і Гладбах розійдуться миром, то Шахтар стане переможцем групи, Борусія фінішує другою, Реал – третім. Якщо ж виграють "гірники" і Реал, то команда Каштру стане першою, а мадридці – другими.

Зауважимо, що у своїй історії Шахтар ще не перемагав Інтер. Команди зустрічалися 4 рази – у кваліфікації ЛЧ 2005/06 (0:2, 1:1), у півфіналі Ліги Європи 2019/20 (0:5) та у другому турі ЛЧ на НСК Олімпійський (0:0). Як бачимо, "нерадзуррі" є незручним суперником для донеччан, які забили у ворота міланського гранда лише 1 гол у 4-х поєдинках. Його автором став бразилець Елано.

Висновок

На щастя, доля Шахтаря перебуває виключно в його руках, що в такій архіскладній групі можна вважати успіхом. За тур до фінішу все залежить лише від "гірників", які можуть фінішувати на будь-якій позиції квартету – від першої до четвертої.

Шахтар у своїй історії лише двічі вигравав в Італії – у 2011 році "гірники" обіграли на виїзді Рому з рахунком 3:2, а в 2019-му вирвали перемогу в Аталанти (2:1). Тепер же перед чемпіоном України стоїть ще складніше завдання – обіграти команду Антоніо Конте, що гарантує вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" у поточній ЛЧ вже довели, що можуть приємно здивувати тоді, коли команду списали майже всі – чому б не зробити це ще раз?

Цікаво, що у деяких групах ЛЧ навіть 3 очки можуть дозволити здобути 3 місце, яке дає право на участь у Лізі Європи. Шахтар ж ризикує завершити єврокубкову кампанію навіть після двох знакових та епохальних перемог над мадридським Реалом. Подібний сценарій буде вкрай прикрим для "гірників" та їхніх вболівальників, але, на жаль, такий варіант є цілком реальним. Якщо Реал та Інтер виграють в останньому турі, то саме обидва гранди кваліфікуються у плей-офф, а Шахтар, попри всі намагання та сенсації, фінішує останнім.

"Коли любиш ганяти лисого": сигнал для Шеви, Шахтар – гордість, Реал – гівняний, а шоковані – майже всі