Матч Шахтер – Антверпен состоится во вторник, 28 ноября, в 19:45 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

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Шахтер впервые в этом сезоне Лиги чемпионов подходит к матчу в статусе фаворита. После победы над Барселоной специалисты поменяли мнение о силе команды Марино Пушича. Авторитетная контора Betfair на успех "горняков" выставила коэффициент 2. Победа Антверпена оценена в 3.5, а ничья – 3.25.

Первая встреча Шахтера и Антверпена завершилась зрелищной победой украинцев, а команды на двоих забили пять голов. Завтрашний матч также ожидается достаточно результативным. На стандартный тотал больше (2,5) у Bwin можно поставить с коэффициентом 1.77, а на соответствующий тотал меньше – 1.93.

Шахтер по итогам четырех туров набрал шесть очков и сохраняет шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы гарантировать себе евровесну хотя бы в Лиге Европы, дончанам нужно не проиграть Антверпену. Бельгийцы до сих пор не набрали ни одного очка и являются худшими на групповом этапе с разницей голов 3:14.

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