Матч Шахтар – Антверпен відбудеться у вівторок, 28 листопада, о 19:45 за Києвом. Через вторгнення російських окупантів чемпіон України змушений приймати суперників у Лізі чемпіонів за кордоном. Гра пройде на Фолькспаркштадіоні в Гамбурзі.

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Шахтар – Антверпен: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Шахтар вперше в цьому сезоні Ліги чемпіонів підходить до матчу в статусі фаворита. Після перемоги над Барселоною фахівці змінили думку про силу команди Маріно Пушіча. Авторитетна контора Betfair на успіх "гірників" виставила коефіцієнт 2. Звитяга Антверпена оцінена в 3.5, а нічия – 3.25.

Перша зустріч Шахтаря та Антверпена завершилася видовищною перемогою українців, а команди на двох забили п'ять голів. Завтрашній матч також очікується досить результативним. На стандартний тотал більше (2,5) у Bwin можна поставити з коефіцієнтом 1.77, а на відповідний тотал менше – за 1.93.

Шахтар за підсумками чотирьох турів набрав шість очок і зберігає шанси на плей-офф Ліги чемпіонів. Щоб гарантувати собі євровесну бодай у Лізі Європи, донеччанам потрібно не програти Антверпену. Бельгійці досі не набрали жодного очка і є найгіршими на груповому етапі з різницею голів 3:14.

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