Лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Реалом стал полузащитник "горняков" Артем Бондаренко, сообщает официальный сайт УЕФА.

Шахтер – Реал: определился лучший игрок "горняков" по версиям SofaScore и WhoScored

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА по поводу выступления 22-летнего хавбека более чем красноречив: "Он отыграл очень хорошо, действуя глубоко на позиции центрального полузащитника, где постоянно вступал в отбор мяча, делал перехваты и начинал атаки точными передачами. Успешно помогал центральным защитникам. Был очень силен в отборе мяча, а при атакующих действиях великолепно находил нужный баланс".

Напомним, Шахтер, ведя в счете, пропустил на пятой добавленной минуте и расписал боевую ничью с Реалом. После 4-х туров "горняки" идут в турнирной таблице группы F третьими с 5 очками. Опережает их РБ Лейпциг (6 пунктов) и Реал (10 баллов).

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