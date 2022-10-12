Статистические порталы подвели итоги противостояния украинской и испанской команд в матче самого престижного евротурнира.

Лучшим игроком Шахтера в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Реала стал Александр Зубков. SofaScore оценил действия украинца, который стал автором первого гола в поединке в 7,5 балла, а WhoScore поставил оценку 7,7. В топ-3 нашей команды попали также Георгий Судаков (7,3 и 7,2 балла соответственно) и Богдан Михайличенко (7,2 и 7,1 балла).

Шахтер – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов и обзор матча

Лучшими в Реале и, как следствие, в матче признаны Антонио Рюдигер (8,5), Тони Кроос (8,4) и Начо (7,7).

Напомним, в поединке с мадридцами дончане вышли вперед в начале второго тайма благодаря голу Зубкова, однако пропустили на пятой добавленной минуте от Рюдигера и опустились на третье место турнирной таблицы группы F.

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