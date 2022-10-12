Найкращем гравцем матчу 4-го туру групового етапу Ліги чепіонів між Шахтарем та Реалом став півзахисник "гірників" Артем Бондаренко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар – Реал: визначився найкращий гравець "гірників" за версіями SofaScore та WhoScored

Вердикт групи технічних спостерігачів УЄФА щодо виступу 22-річного хавбека більш ніж красномовний: "Він відіграв дуже добре, глибоко діючи на позиції центрального півзахисника, де постійно вступав у відбір м'яча, робив перехоплення і починав атаки точними передачами. Успішно допомагав центральним захисникам. Був дуже сильним у відборі м'яча, а при атакувальних діях чудово знаходив потрібний баланс".

Нагадаємо, Шахтар, ведучи у рахунку, пропустив на п'ятій доданій хвилині і розписав бойову нічию з Реалом. Після 4-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F третіми з 5-ма очками. Випереджає їх РБ Лейпциг (6 пунтів) і Реал (10 балів).

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