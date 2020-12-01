"Шахтер очень хорошо оборонялся. Мы качественно закрывали фланги, через которые атаковал Реал. В обороне команда справилась прекрасно. Наша проблема была в построении собственных атак. В перерыве мы это скорректировали. Форвард оттягивался назад, освобождали пространство, освобождали зоны. Благодаря этому выбегали в контратаки и создавали моменты.

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Мораес получил сильный удар в ногу. Попытались дать ему время, чтобы разбегался, но не получилось, боль давала о себе знать. Дентиньо также недавно пережил травму, поэтому мы за него волновались, выпускали без уверенности. Именно поэтому он и не смог доиграть матч, завершал уже Фернандо.

Будем искренними. Когда мы играем хорошо – нужно об этом говорить, когда плохо – тоже. У нас сильная группа в этой Лиге чемпионов. Никто бы не подумал, что за тур до конца у нас будет 7 очков. Очень-очень сложная группа. Реал, Интер, Боруссия. Мы играем с лучшими европейскими командами. Посмотрите на титулы Реала, на их армию болельщиков.

Еще один тур до финиша. Мы можем как вылететь, так и пройти в плей-офф. Сейчас рано еще о чем-то говорить. С Боруссией было что-то такое, что невозможно. Как мы можем дважды обыгрывать Реал и так проигрывать немцам? Нонсенс. Пока рано говорить о чем-то, впереди последний тур. Только после него будем делать выводы.

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Команду объединяет максимальная самоотдача и плодотворная работа. Да, бывают проблемы, но поражения никогда не создают на меня давление. Мне не нужна ни похвала, ни критика со стороны, чтобы усиленно работать. Я слушаю хорошие слова и критику, принимаю это и делаю выводы. Проиграли – я плохой. Победили – хороший. И так каждые два дня. Я это понимаю. Поэтому и говорю, что сейчас не стоит делать выводы. Мы работаем и продолжим это делать.

Реал имеет проблемы с командами, которые обороняются низким и средним блоком. Поэтому последнюю треть поля мы оставили без прессинга. Сели глубже, ниже перекрывали вингерами фланги. И получали пространство, чтобы выбегать в контратаки.

Витао? Все сыграли фантастически, вся команда. Говорить о Витао отдельно нельзя, можно оценивать лишь пару центрбеков. Они с Бондарем прекрасно сыграли. Два молодых, но очень квалифицированных игрока. Как я говорю – у игроков нет возраста, у игроков есть качества. У них есть качества, чтобы играть в основе. Сегодня они соответствовали уровню всей команды.

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У нас очень плотный календарь, поэтому об Интере я еще не думал. Могут быть травмы, другие потери. Планировать на долгий срок сейчас нет смысла, все планы могут пойти насмарку. Завтра я начну думать о Минае, а дальше уже об Интере. Каждый следующий матч важный.

Мы готовимся к каждому сопернику тщательно, выделяем персонально определенных игроков. Футболисты смотрят видео с отдельными игроками, потом разбираем их командную стратегию. Но мы так готовимся к каждому матчу. И в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге чемпионов. Нужно уважать каждого соперника", – сказал Луиш Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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