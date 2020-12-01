"Как мне удалось снова забить гол Реалу? Слава богу, у меня есть удача и счастье играть против Реала. Я проходил через большие трудности, но моя семья меня всегда поддерживала. Я много работал и отдавался, чтобы у меня была такая возможность. Бог всегда был со мной на моей стороне и я очень счастлив, что забил гол. Счастлив победе.

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Мы все расстроены из-за травмы Мораеса, но в такой игре, против такого соперника мотивация не нужна. В этой игре ты просто должен быть заведен на 100%. И тот, кто играет, и тот, кто сидит на скамейке. Я был готов в тот момент, когда понадобился, чтобы выйти и забить гол и очень счастлив победе.

Неоднозначный эпизод с участием Варана... Сыграл ли он чисто в мяч? Я думаю, что я первый коснулся сферы. Думаю, это был нормальный момент. Я пошел в мяч, он коснулся меня. Он заслуживал карточку, но самое главное, что он не травмировал меня. Я продолжил играть. Наша команда провела замечательную игру. Нам очень нужна была эта победа, для наших болельщиков. Особенно после двух плохих матчей в Лиге чемпионов. Мы сегодня показали силу Шахтера.

Наша команда отдавалась с первой минуты. Мы отлично опекали, создавали моменты. После того как забили, они немного больше открылись. Это позволило нам проводить больше контратак, мы пытались забить еще один гол. И слава Богу вышел Соломон, ему удалось оформить второй мяч в ворота Реала и мы смогли победить", – сказал Дентиньо в послематчевом комментарии каналу "Футбол".

Напомним, "горняки" второй раз в этом розыгрыше Лиги чемпионов сумели победить подопечных Зидана и поднялись на вторую строчку турнирной таблицы группы В.

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