"Я не думаю об отставке после одного матча. Я не собираюсь уходить в отставку. Мы провели хороший первый тайм, атаковали, хорошо прессинговали. Нам помешали перекладины, стойки. Также нас подкосил первый пропущенный гол.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов

Тяжелый ли сейчас период в клубе? Всегда бывают сложные моменты. Этот матч был для нас, как финал. Мы хорошо подготовились, провели хорошую первую половину, но в итоге не одержали положительный результат.

Впереди еще один матч, чтобы исправить ситуацию. Нужно двигаться вперед. Силы есть, мы будем отдаваться полностью до конца. В предыдущем матче чемпионата мы не заслужили победить, а вот сегодня – заслужили победу.

Слишком много поражений? Сегодня мы хорошо прессинговали, создавали моменты, атаковали. Проблем с игрой против Шахтера не было. Мы просто не победили.

Мы верим, что можем пройти дальше в Лиге чемпионов. Ничего не потеряно. Повторяю, что сегодня мы не заслужили проиграть. Смотрим вперед и надеемся на лучшее", – сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.

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