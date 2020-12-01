"Шахтар дуже добре оборонявся. Ми якісно закривали фланги, через які атакував Реал. В обороні команда впоралася чудово. Наша проблема була в побудові власних атак. У перерві ми це скоректували. Форвард відтягувався назад, ми витягували їхніх гравців, звільняли простір, звільняли зони. Завдяки цьому вибігали в контратаки та створювали моменти.

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Мораєс отримав сильний удар в ногу. Спробували дати йому час, щоб розбігався, але не вийшло, біль давав про себе знати. Дентінью також нещодавно пережив травму, тому ми за нього хвилювалися, випускали без впевненості. Саме тому він і не зміг дограти матч, завершував вже Фернандо.

Будьмо щирими. Коли ми граємо добре – потрібно про це говорити, коли погано – також. У нас найсильніша група в цій Лізі чемпіонів. Ніхто б не подумав, що за тур до кінця в нас буде 7 очок. Дуже-дуже складна група. Реал, Інтер, Борусія. Ми граємо з найкращими європейськими командами. Подивіться на титули Реала, на їхню армію вболівальників.

Ще один тур до фінішу. Ми можемо як вилетіти, так і пройти в плей-офф. Зараз рано ще про щось говорити. З Борусією було щось таке, що пояснити неможливо. Як ми можемо двічі обігрувати Реал і так програвати німцям? Нонсенс. Поки що рано говорити про щось, попереду останній тур. Тільки після нього будемо робити висновки.

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Команду об’єднує максимальна самовіддача та плідна робота. Так, бувають проблеми, але поразки ніколи не створюють на мене тиск. Мені не потрібна ні похвала, ні критика зі сторони, щоб посилено працювати. Я слухаю хороші слова та критику, приймаю це та роблю висновки. Програли – я поганий. Перемогли – хороший. І так кожні два дні. Я це розумію. Тому і кажу, що зараз не варто робити висновки. Ми працюємо та продовжимо це робити.

Реал має проблеми з командами, які обороняються низьким і середнім блоком. Тому останню третину поля ми лишили без пресингу. Сіли глибше, нижче перекривали вінгерами фланги. І отримували простір, щоб вибігати у контратаки.

Вітао? Всі відіграли фантастично, вся команда. Говорити про Вітао окремо не можна, можна оцінювати лише пару центрбеків. Вони з Бондарем чудово відіграли. Два молоді, але дуже кваліфіковані гравці. Як я кажу – в гравців немає віку, в гравців є якості. У них є якості, щоб грати в основі. Сьогодні вони відповідали рівню всієї команди.

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В нас дуже щільний календар, тому про Інтер я ще не думав. Можуть бути травми, інші втрати. Планувати на довгий термін зараз немає сенсу, всі плани можуть зійти нанівець. Завтра я почну думати про Минай, а далі вже про Інтер. Кожен наступний матч найважливіший.

Ми готуємося до кожного суперника ретельно, виділяємо персонально певних гравців. Футболісти дивляться відео з окремими гравцями, потім розбираємо їхню командну стратегію. Але ми так готуємося до кожного матчу. І в чемпіонаті, і в кубку, і в Лізі чемпіонів. Потрібно поважати кожного суперника", – сказав Луїш Каштру на післяматчевій прес-конференції.

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