Статус украинца взлетел до небес после топ-выступления в четвертьфинале ЛЧ против Ман Сити. Он сам будет определять, где продолжать собственную карьеру, информирует Marca.

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План Реала максимально понятен – сохранить на следующий сезон пару вратарей Куртуа-Лунин, предварительно продлив контракт со вторым. Впрочем, сам Андрей вряд ли захочет возвращаться на скамейку запасных. Украинец может отказаться от пролонгации и заставить Реал продавать, чтобы через год не терять кипера бесплатно.

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После такого замечательного сезона претендентов на Лунина будет достаточно. Недавно 25-летний кипер перешел под крыло топ-агента Жорже Мендеша, который способен организовать переход в любой клуб. Transfermarkt оценивает украинца в 16 млн евро – рекордная цифра за его карьеру, но Реал может требовать еще больше.

Если даже Лунин уйдет, то клуб не паникует. В системе "сливочных" есть 6 молодых вратарей, которым пророчат хорошие перспективы. Среди них еще один украинец – Илья Волошин, который в свои 17 лет имеет 202 см роста. Выкуп Кепы не рассматривается. К работе баска нет никаких претензий, но Реал даже не ведет переговоров с Челси.

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