"Сегодняшняя игра больше понравилась, по сравнению с матчем в Мадриде. Мы сыграли на ноль. Это очень важно для всей команды, для вратаря, для защитников.

Шахтер – Реал – 2:0 – видео голов

Самый тяжелый момент для меня? Вся игра была тяжелая, не только для меня, но и для команды. Мы верили друг в друга. Знали, что у нас все может получиться, если будем выкладываться на 100%.

Изменения после 0:10 от Боруссии М? Для каждого это был тяжелый удар, эти два поражения. У нас психология победителей. Мы сумели собраться в нужный момент и победить. Эта победа для болельщиков, ведь мы смогли реабилитироваться после 0:10.

Чувствую больше уверенности? Чем больше играю, тем больше опыта, тем я спокойнее. Если сравнить два матча, то психологически я вырос. Ведь, когда в первой встрече мы выигрывали, то я хотел завершения поединка. Сегодня я играл спокойно и наслаждался игрой.

Мы начали праздновать победу, только когда судья свистнул, ведь до этого нельзя было расслабляться. Реал может наказать за все", – сказал Трубин в эфире ТК Футбол.

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