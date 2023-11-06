Шахтер встречается с Барселоной в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов-2023/24. Где смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24"

Матч Шахтер – Барселона состоится во вторник, 7 ноября, в 19:45 по Киеву. Из-за вторжения российских оккупантов чемпион Украины вынужден принимать соперников в Лиге чемпионов за границей. Игра пройдет на Фолькспаркштадионе в Гамбурге.

Шахтер – Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч Шахтер – Барселона

Поединок в прямом эфире можно посмотреть на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки), начиная с 19:35. Сервис является официальным транслятором еврокубков в сезоне 2023/24. Комментаторы – Роберто Моралес и Виталий Кравченко.

Трансляция матча будет обрамлена аналитической студией. Журналисты и эксперты подготовят зрителей к игре – старт программы MEGOGO Футбол Первый в 18:40. После финального свистка специалисты разберут матч в той же студии.

Барселона выиграла все матчи в Лиге чемпионов и возглавляет группу после трех туров. У Шахтера в активе три балла за победу над Антверпеном. Две недели назад "горняки" проиграли каталонцам с минимальным счетом.

Шахтер проиграл Барселоне в ЛЧ – каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером