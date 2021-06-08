Северная Македония – второй соперник Украины на Евро-2020: дебют сборной и лебединая песня звезды Серии А (видео)
Балканская сборная станет вторым оппонентом "сине-желтых" на чемпионате Европы. Смотрите на "Футбол 24" сюжет, посвященный национальной команде Северной Македонии.
Подопечные Игора Ангеловски квалифицировались на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. В финале Северная Македония обыграла Грузию благодаря голу Горана Пандева. 37-летний форвард, как и вся сборная, впервые сыграет на крупном турнире.
Нидерланды – первый соперник Украины на Евро-2020: проблемы де Бура и превосходство над сине-желтыми "(видео)
Именно Горан Пандев является главной звездой Северной Македонии – 114 матчей, 36 голов. Также выделяются Элиф Эльмас (Наполи) и Энис Барди (Леванте). Transfermarkt оценивает всю команду в 61,8 млн евро – одна из самых дешевых сборных на турнире.
Напомним, матч второго тура чемпионата Европы Украина – Северная Македония будет сыгран 17 июня в Бухаресте. Начало – в 16:00.