Балканская сборная станет вторым оппонентом "сине-желтых" на чемпионате Европы. Смотрите на "Футбол 24" сюжет, посвященный национальной команде Северной Македонии.

Северная Македония – второй соперник Украины на Евро-2020 / UEFA

Подопечные Игора Ангеловски квалифицировались на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций. В финале Северная Македония обыграла Грузию благодаря голу Горана Пандева. 37-летний форвард, как и вся сборная, впервые сыграет на крупном турнире.

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Именно Горан Пандев является главной звездой Северной Македонии – 114 матчей, 36 голов. Также выделяются Элиф Эльмас (Наполи) и Энис Барди (Леванте). Transfermarkt оценивает всю команду в 61,8 млн евро – одна из самых дешевых сборных на турнире.

Напомним, матч второго тура чемпионата Европы Украина – Северная Македония будет сыгран 17 июня в Бухаресте. Начало – в 16:00.