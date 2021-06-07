Сборная Нидерландов возвращается на большой турнир, пропустив Евро-2016 и ЧМ-2018. Именно "оранжевые" станут первым соперником Украины на чемпионате Европы, а команду Франка де Бура считают одним из фаворитов турнира. К слову, де Бур возглавил команду лишь осенью 2020-го и начал не слишком удачно. Он стал первым тренером в истории "оранье", который не выиграл стартовые 4 матча с национальной сборной.

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C

У Нидерландов серьезная потеря Евро – центральный защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк пропустит чемпионат Европы из-за травмы. А лучшим бомбардиром "оранжевых" в евроотборе стал полузащитник Джорджиньо Вейналдум – 8 голов.

Напомним, матч Нидерланды – Украина состоится 13 июня в Амстердаме.