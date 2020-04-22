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Северная Ирландия потеряла тренера, который опозорил Украину на Евро-2016

17:40 63 Читати українською
Северная Ирландия потеряла тренера, который опозорил Украину на Евро-2016
Майкл О'Нил против Украины / Getty Images

Майкл О'Нил, который в свое время прибил нас на Евро, попрощался со сборной Северной Ирландии.

 
Гарет МакОули 49’
Нэйл Макгин 90+6’
49’ Гарет МакОули
90+6’ Нэйл Макгин

Национальная сборная Северной Ирландии осталась без главного тренера – Майкл О'Нил окончательно покинул свой пост, сообщает официальный сайт местной ассоциации.

О'Нил в ноябре прошлого года возглавил Сток Сити и некоторое время совмещал две работы. Тренер планировал завершить отбор на Евро-2020 с Северной Ирландией – весной "зелено-белая" армия должна была проходить квалификацию через плей-офф Лиги наций.

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Однако УЕФА перенес чемпионат Европы, а вместе с ним и упомянутый плей-офф, поэтому стороны решили прекратить сотрудничество уже сейчас. Ассоциация до сентября (тогда запланированы матчи Лиги наций) найдет нового наставника, а О'Нил – полностью сосредоточится на работе в Сток Сити.

Майкл О'Нил работал с Северной Ирландией с 2011-го и достиг большого успеха. Наставник не просто впервые в истории вывел сборную на чемпионат Европы, но и пробился в 1/8 финала. Ключевой на Евро-2016 для него стала победа над сборной Украины – тот матч был огромным позором для "сине-желтых" и Михаила Фоменко в частности.

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Также стоит напомнить, что 2 июня этого года сборная Украины должна была встретиться с Северной Ирландией в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.

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Северная Ирландия Северная Ирландия Украина - Северная Ирландия Майкл О'Нил Майкл О'Нил Евро-2020
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