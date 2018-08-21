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Серебренников: Малиновского за выполнение штрафных ударов можно сравнить с Жунинью

10:39 44 Читати українською
Серебренников: Малиновского за выполнение штрафных ударов можно сравнить с Жунинью
Сергей Серебренников / фото из соцсетей

Экс-игрок Динамо, а ныне футбольный агент Сергей Серебренников рассказал о украинцах в Бельгии.

"Наверное это лучший год для украинцев в Бельгии. Изменилась в большую сторону количество футболистов. Большинство ребят имеют постоянную игровую практику, причем, находятся на ведущих ролях в своих клубах. Не хочется делать каких-то громких заявлений, но сейчас все складывается хорошо.

Малиновский занял 4 место в голосовании на звание лучшего игрока начале сезона в Бельгии

Малиновского за выполнение штрафных ударов можно сравнить с Жунинью. Мы в шутку иногда Руслана так называем", – цитирует Серебренникова Zbirna.com.

Теги
Руслан Малиновский Руслан Малиновский Бельгия Сергей Серебренников
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