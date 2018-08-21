Серебренников: Малиновского за выполнение штрафных ударов можно сравнить с Жунинью

Англия — 12:14 0
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Зинченко все ближе к Бетису – стороны продвинулись в переговорах, появились новые детали трансфера
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Динамо предложило за нападающего Сент-Этьена Берича 2,5 миллиона евроУкраина — 11:05 197
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Аякс – Динамо: "Если бы не VAR, мы могли проиграть", или Как амстердамские звезды сигналы киевлянам посылалиЛига чемпионов — 20 авг 519
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