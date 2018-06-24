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Сербія – Бразилія: Даніло та Дуглас Коста пропустять матч

23 червня 19:24 215 Читать на русском
Сербія – Бразилія: Даніло та Дуглас Коста пропустять матч
Дуглас Коста / фото: Твіттер збірної Бразилії

Наставник збірної Бразилії Тіте не зможе розраховувати на Дугласа Косту та Даніло в матчі 3 туру чемпіонату світу-2018 проти Сербії.

Захисник збірної Бразилії Даніло та атакувальний хавбек Дуглас Коста пропустять матч 3 туру ЧС-2018 проти Сербії, повідомляє офіційний твіттер збірної Бразилії.

У Дугласа Кости м'язові проблеми. Що стосується Даніло, то захисник ще не виходив на поле на Мундіалі через травму.

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Обидва гравці не поїдуть до Москви на поєдинок. Нагадаємо, після 2 туру Бразилія лідирує у групі E, набравши 4 очки. У Швейцарії також 4 пункти, у Сербії 3.

Матч Сербія – Бразилія пройде 27 червня у Москві. Для виходу з групи бразильцям достатньо зіграти унічию.

ЧС-2018 3 тур

Сербія - Бразилія: Середа 27 червня 2018

Сербія
до матчу
3
дн
:
9
год
:
36
хв
Бразилія
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Теги
ЧС 2018 Бразилія Бразилія Дуглас Коста Дуглас Коста Даніло Даніло Тіте Тіте Сербія - Бразилія
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