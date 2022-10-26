Наставник Шахтера не скрывал эмоций после игры с Селтиком (1:1), результат которой обеспечил "горнякам" продолжение евросезона 2022/23.

После финального свистка 48-летний хорват дал волю эмоциям. Игор Йовичевич за 90 минут игры практически потерял голос, но это не помешало ему исполнить песню, посвященную Шахтеру.

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Наставник спел прямо на поле Селтик Парк, завершив импровизацию словами "Шахтер Донецк". Видео выложил сам тренер в своем Instagram, подписав его: "Мы – Шахтер Донецк, и никогда не сдаемся".

Напомним, ничья с Селтиком гарантировала Шахтеру минимум путевку в Лигу Европы. "Горняки" имеют шансы и на плей-офф ЛЧ – в последнем туре (2 ноября) нужно побеждать РБ Лейпциг в Варшаве. Любой другой результат оставит украинскую команду на третьей строчке группы F – после 5-ти туров у немцев 9 очков, у Шахтера 6 баллов.

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