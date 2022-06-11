"Сделаем все возможное, чтобы победить Украину": хавбек сборной Армении обещает "сине-желтым" неприятности
Полузащитник "горцев" Эдгар Бабаян поделился мнением по поводу дуэли с украинцами в рамках Лиги наций.
"Я очень рад вернуться в сборную. Мы готовимся, чтобы провести хороший матч. Знаю, что сборная Украины очень сильная команда, но мы готовы и постараемся взять 3 очка.
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Мы знаем, что любая игра по-своему сложна. В этой группе все команды сильны. Мы должны быть готовы к каждой игре и постараться победить.
Как я уже сказал, все команды нашей группы очень сильны. Часть игроков сборной Украины выступают в командах высокого класса. Поэтому мы стараемся играть в свой футбол в каждой игре. Мы знаем, что это будет непросто, но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть", – цитирует Бабаяна официальный сайт Федерации футбола Армении.
Напомним, поединок против Армении состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.