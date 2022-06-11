Украина – Армения: команды определились с формой на матч Лиги наций
Сборные Украины и Армении выбрали цвета, в которых выступят в поединке третьего тура нового сезона ЛН.
Перед поединком прошло традиционное совещание с участием представителей обеих национальных команд и официальных лиц матча, сообщает официальный сайт УАФ.
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На мероприятии было определено, в каких комплектах формы будут играть Украина и Армения. Наша сборная сегодня наденет синюю экипировку, а соперники проведут встречу в белых цветах. Вратарь "сине-желтых" сыграет в красных нарядах, тогда как голкипер армян – в зеленой форме.
Напомним, поединок против Армении состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.
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