Сборные Украины и Армении выбрали цвета, в которых выступят в поединке третьего тура нового сезона ЛН.

Перед поединком прошло традиционное совещание с участием представителей обеих национальных команд и официальных лиц матча, сообщает официальный сайт УАФ.

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На мероприятии было определено, в каких комплектах формы будут играть Украина и Армения. Наша сборная сегодня наденет синюю экипировку, а соперники проведут встречу в белых цветах. Вратарь "сине-желтых" сыграет в красных нарядах, тогда как голкипер армян – в зеленой форме.

Напомним, поединок против Армении состоится сегодня, 11 июня. Начало встречи в 16:00.

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