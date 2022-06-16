В альтернативном рейтинге силы сборных "сине-желтые" значительно выше, чем в официальном от ФИФА.

В свежем футбольном рейтинге Эло сборная Украины расположилась на 17 месте. За последний год наша команда поднялась на четыре позиции. В этом рейтинге место команд определяется по последним 30 матчам.

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Рейтинг Эло популярен благодаря шахматам, а в футболе ФИФА для официального рейтинга использует несколько модифицированный вариант Эло (не считая разницы голов и с учетом побед в серии пенальти).

Интересно, что нынешний рейтинг Эло лучше передает уровень сборных, чем официальная таблица ФИФА, где Украина занимает 27 место. В рейтинге Эло "сине-желтые" опережают, например, Мексику, США, Швецию и Уэльс.