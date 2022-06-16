Отбор на чемпионат мира 2022 года завершился. Известное британское издание сформировало рейтинг из 32 команд-участников.

Фаворитом катарского Мундиаля The Guardian назвал Аргентину. "Четыре года назад команда вернулась домой из России в полном беспорядке. Сейчас они находятся в лучшей форме среди всех претендентов. Представьте, какая была бы история, если бы Лионель Месси увенчал свой последний чемпионат мира этим трофеем", – отмечает издание.

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Вторую и третью строчки поделили между собой Бразилия и Испания. Англии отдали десятое место, а 11-е – Сенегалу (высшее среди африканских команд). Главным аутсайдером The Guardian считает Саудовскую Аравию.

Весь рейтинг участников ЧМ-2022 по версии издания:

1. Аргентина

2. Бразилия

3. Испания

4. Нидерланды

5. Германия

6. Франция

7. Дания

8. Бельгия

9. Португалия

10. Англия

11. Сенегал

12. Уругвай

13. Хорватия

14. Швейцария

15. Сербия

16. Канада

17. Уэльс

18. Польша

19. Мексика

20. США

21. Марокко

22. Камерун

23. Иран

24. Тунис

25. Япония

26. Эквадор

27. Гана

28. Южная Корея

29. Коста-Рика

30. Катар

31. Австралия

32. Саудовская Аравия

Напомним, Мундиаль в Катаре станет последним, в котором примут участие 32 команды. Начиная с 2026 года, турнир будет собирать сразу 48 лучших команд мира. В то же время ЧМ-2022 – первый, который проведут не летом, а в ноябре-декабре. Финальная стадия стартует 21 ноября и продлится до 18 декабря.