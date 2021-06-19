Защитник сборной Украины Денис Попов и вингер Александр Зубков имеют проблемы со здоровьем накануне важного матча Евро-2020 против Австрии.

Денис Попов и Александр Зубков занимались по индивидуальной программе на сегодняшней тренировке сборной Украины, информирует Футбол News.

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Таким образом, участие обоих игроков в матче против Австрии пока под вопросом. Добавим, что Зубков травмировался еще в первом поединке с Нидерландами.

Отметим, что матч против Австрии состоится 21 июня, начало в 19:00, он станет решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020. Сейчас "сине-желтые" опережают австрийцев только благодаря большему количеству забитых и пропущенных мячей.

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