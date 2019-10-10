Сборная Украины провела открытую тренировку перед матчем против Литвы

Игроки сборной Украины продолжают подготовку к матчу отбора к Евро-2020 против Литвы.

Сборная Украины провела тренировку в полном составе накануне матча с Литвой, сообщает Sport.ua.

Украина – Литва: Миколенко готов сыграть в матче отбора к Евро-2020

К занятиям присоединился и Виталий Миколенко, который испытывал дискомфорт, а его участие в матче было под вопросом.

Напомним, матч Украина – Литва начнется 11 октября на ОСК Металлист в 21:45. После 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов.

Евро-2020: что нужно сборной Украины в решающей стадии отбора для выхода на чемпионат