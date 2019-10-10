Збірна України провела відкрите тренування перед матчем проти Литви

Гравці збірної України продовжують підготовку до матчу відбору до Євро-2020 проти Литви.

Збірна України провела тренування у повному складі напередодні матчу з Литвою, повідомляє Sport.ua.

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До занять приєднався і Віталій Миколенко, який відчував дискомфорт, а його участь у матчі була під питанням.

Нагадаємо, матч Україна – Литва розпочнеться 11 жовтня на ОСК Металіст о 21:45. Після 5-ти зіграних матчів Україна впевнено лідирує в групі B. Команда Андрія Шевченка набрала 13 очок, випереджаючи Португалію, яка зіграла на гру менше, на 5 пунктів.

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