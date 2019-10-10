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Украина – Литва: Миколенко готов сыграть в матче отбора к Евро-2020

17:43 25 Читати українською
Украина – Литва: Миколенко готов сыграть в матче отбора к Евро-2020
Виталий Миколенко / Фото: Д. Руденко

Защитник Динамо Виталий Миколенко полностью восстановился после травмы и сможет помочь сборной Украины в поединке против Литвы.

 

"У Миколенко был незначительный дискомфорт. Но сейчас все хорошо. Мы дали ему несколько дней на восстановление, протестовали. Он уже провел полноценную тренировку. У Виталия нет никаких проблем, он будет готовиться со всеми игроками.

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То же самое касается других футболистов, все в хорошем состоянии ожидают завтрашнего матча", – отметил Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, матч Украина – Литва начнется 11 октября на ОСК Металлист в 21:45. После 5-ти сыгранных матчей Украина уверенно лидирует в группе B. Команда Андрея Шевченко набрала 13 очков, опережая Португалию, которая сыграла на игру меньше, на 5 пунктов.

Украина – Литва: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

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