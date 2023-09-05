Травма Миколи Шапаренка не дозволить йому зіграти за національну команду в найближчих поєдинках відбору на чемпіонат Європи-2024.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко не зможе допомогти збірній України у матчах проти Англії та Італії, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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24-річний хавбек не встигає відновитися. У поєдинку кваліфікації Ліги конференцій з Бешикташем Шапаренко зазнав ушкодження сухожилля двоголового м'яза стегна. Після обстеження у таборі збірної виявилось, що на відновлення йому знадобиться близько трьох тижнів. Гравець вже покинув розташування "синьо-жовтих".

На заміну Миколі з резервного списку до основного переведено півзахисника СК Дніпро-1 Олександра Піхальонка. Футболіст має прибути у розташування національної команди сьогодні, 5 вересня.

До слова, матчі проти Англії та Італії заплановані на 9 та 12 вересня відповідно. Наразі "синьо-жовті" посідають друге місце у групі С, набравши 6 очок після 3-х турів. Англія лідирує, Італія йде третьою.

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