Основным транслятором матчей национальной команды останется телеканал "Футбол", однако видео- и текстовую трансляцию этих поединков в режиме онлайн можно будет просмотреть и на ресурсах УАФ.

Сборная Украины определилась с местом проведения матчей Лиги наций – фартовые арены для Петракова

Таким образом, за национальной командой смогут следить украинские воины и граждане, которые из-за разрушений, вызванных российскими оккупантами, не могут получить телевизионный сигнал.

Отметим, что сборная Украины в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии планирует провести несколько спаррингов.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?