Матчи сборной Украины будут транслировать в открытом доступе
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о предстоящих трансляциях поединков подопечных Александра Петракова.
Основным транслятором матчей национальной команды останется телеканал "Футбол", однако видео- и текстовую трансляцию этих поединков в режиме онлайн можно будет просмотреть и на ресурсах УАФ.
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Таким образом, за национальной командой смогут следить украинские воины и граждане, которые из-за разрушений, вызванных российскими оккупантами, не могут получить телевизионный сигнал.
Отметим, что сборная Украины в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора в ЧМ-2022 против Шотландии планирует провести несколько спаррингов.
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