Ляпорт получил повреждение перед собранием "Фурии Рохи", поэтому его решили убрать из заявки, сообщает официальный сайт Испанской федерации футбола.

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Вместо него в расположение сборной Испании получил вызов защитник Лидса Диего Льоренте, который вместе с "павлинами" сумел избежать вылета из АПЛ. Теперь заявка "Фурии Рохи" выглядит следующим образом:

Голкиперы: Симон, Санчес, Райя.

Защитники: Альба, Алонсо, Пау Торрес, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта, Карвахаль.

Полузащитники: Родри, Бускетс, Гави, Тьягу, Коке, Солер, Маркос Льоренте, Ольмо.

Нападающие: Сарабия, Фати, Мората, где Томас, Ферран Торрес, Асенсио.

Испании в июне предстоит сыграть 4 поединка в рамках Лиги наций: с Португалией (2 июня), Чехией (5 и 12 июня) и Швейцарией (9 июня).

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OFICIAL | @diego_2llorente sustituye a @Laporte en la convocatoria de la @SeFutbol de cara a los partidos de la #NationsLeague.



️ @LUISENRIQUE21 llama al central del @LUFCes para que se incorpore a la concentración el próximo lunes.



️ https://t.co/ckpBzAHZwt#VamosEspaña pic.twitter.com/btgpi3UXk6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 25, 2022