Сборная Испании официально заменила чемпиона АПЛ в заявке на матчи Лиги наций
Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт пропустит ближайшие поединки сборной Испании.
Ляпорт получил повреждение перед собранием "Фурии Рохи", поэтому его решили убрать из заявки, сообщает официальный сайт Испанской федерации футбола.
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Вместо него в расположение сборной Испании получил вызов защитник Лидса Диего Льоренте, который вместе с "павлинами" сумел избежать вылета из АПЛ. Теперь заявка "Фурии Рохи" выглядит следующим образом:
Голкиперы: Симон, Санчес, Райя.
Защитники: Альба, Алонсо, Пау Торрес, Иньиго Мартинес, Эрик Гарсия, Диего Льоренте, Аспиликуэта, Карвахаль.
Полузащитники: Родри, Бускетс, Гави, Тьягу, Коке, Солер, Маркос Льоренте, Ольмо.
Нападающие: Сарабия, Фати, Мората, где Томас, Ферран Торрес, Асенсио.
Испании в июне предстоит сыграть 4 поединка в рамках Лиги наций: с Португалией (2 июня), Чехией (5 и 12 июня) и Швейцарией (9 июня).
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